Isola 15 | Gilles Rocca smentisce con rabbia le voci di crisi con Miriam Galanti | “Grandissimi pezzi di mer*a”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nessunatra: il vincitore di Ballando con le stelle, nonché ex naufrago de L’dei famosi ha smentito categoricamente lesecondo cui la storia tra lui e la sua compagna – con la quale è fidanzato da ben 12 anni – sarebbe giunta al termine. L’indiscrezione era stata lanciata ieri dal settimanale Nuovo, il quale aveva imputato la fine della storia conad un colpo di fulmine diper una bella e misteriosa mora. Inoltre, sempre il settimanale in questione, aveva svelato di aver contatto ...

Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati, lui avrebbe già perso la testa per una sensuale mora': è questa l'indiscrezione che ha fatto andare su tutte le furie l'ex naufrago dell'dei ......aver contattato telefonicamenteRocca per chiedergli se siano vere tutte queste voci inerenti a una presunta crisi con la fidanzata Miriam Galanti . Tuttavia pare che l' ex naufrago de L'...Infastidito per i gossip dell'ultimo periodo, Gilles Rocca su Instagram smentisce la rottura con la fidanzata Miriam. La replica ...Miriam Galanti e Gilles Rocca si sono lasciati e lui si sarebbe già invaghito di un'altra ragazza. Ecco cosa sta succedendo tra i due.