“Intervento non rinviabile” Aldo Montano dopo l’argento è costretto ad abbandonare “Un anno e mezzo fa ho scoperto di avere…” (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo schermidore Aldo Montano, 43enne livornese , si ritira dallo sport e lo fa nel migliore dei modi: dopo una medaglia olimpionica. Una famiglia di campioni È suo l’argento nella gara a squadre alle Olimpiadi di Tokyo, che si va ad aggiungere alle altre 13 vinte nella sua famiglia nel corso degli anni, dall’inizio del secolo scorso ha iniziato il primo Aldo Montano, suo nonno, il quale vinse 2 argenti, a Berlino nel ’36 e a Londra nel ’48. Sono poi seguite 3 medaglie vinte da suo padre Mario Aldo Montano e ancora una da Carlo ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo schermidore, 43enne livornese , si ritira dallo sport e lo fa nel migliore dei modi:una medaglia olimpionica. Una famiglia di campioni È suonella gara a squadre alle Olimpiadi di Tokyo, che si va ad aggiungere alle altre 13 vinte nella sua famiglia nel corso degli anni, dall’inizio del secolo scorso ha iniziato il primo, suo nonno, il quale vinse 2 argenti, a Berlino nel ’36 e a Londra nel ’48. Sono poi seguite 3 medaglie vinte da suo padre Marioe ancora una da Carlo ...

