In italia 6.619 nuovi contagiati e 18 decessi, salgono i ricoveri (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Numeri ancora in salita per quanto riguarda il contagio da covid-19 in italia. Secondo il ministero della Salute, nel quotidiano bollettino, i nuovi positivi sono 6.619, con un incremento, rispetto alle 24 ore precedenti, pari a 448, ma con un numero di tamponi effettuati decisamente superiori, 247.486 e che produce un tasso di positività che si attesta sul 2,67%. Quasi stabili i decessi 18 (ieri erano stati 19). I guariti sono 2.117, gli attualmente positivi salgono a 82.962 con un incremento di 4.478. Nuova significativa crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, dove oggi sono ...

