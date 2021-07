In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Luglio: Cartabia imbarazza tutti: Colle più lontano (Di sabato 31 luglio 2021) La vera sconfitta -tutti contro la Cartabia Le figuracce su mafia e processi: Santa Marta si è giocata il Colle Scorie – 5Stelle e Anm contro la Guardasigilli. Conte s’è rafforzato, ma con Salvini sarà duello sul Rdc: “Dobbiamo giocare di anticipo” di Luca De Carolis La mafia è maggioranza di Marco Travaglio Siccome l’“informazione” ha visto un altro film, riepiloghiamo quello vero. Il Governo dei Migliori partorisce una “riforma della giustizia” che ammazza tutti i processi d’appello (stragi e omicidi esclusi) che non arrivino a sentenza entro 2 anni da quella di primo grado: “improcedibili”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) La vera sconfitta -contro laLe figuracce su mafia e processi: Santa Marta si è giocata ilScorie – 5Stelle e Anm contro la Guardasigilli. Conte s’è rafforzato, ma con Salvini sarà duello sul Rdc: “Dobbiamo giocare di anticipo” di Luca De Carolis La mafia è maggioranza di Marco Travaglio Siccome l’“informazione” ha visto un altro film, riepiloghiamo quello vero. Il Governo dei Migliori partorisce una “riforma della giustizia” che ammazzai processi d’appello (stragi e omicidi esclusi) che non arrivino a sentenza entro 2 anni da quella di primo grado: “improcedibili”. ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Luglio: Conte limita i danni. Cartabia&C. cedono. Giustizia - fattoquotidiano : Fauci: “Vaccinati o no contagiosità identica”. Virologo USA “Stessa carica virale nei contagiati da Delta”. Non se… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Luglio: Fauci: “Vaccinati o no contagiosità identica” - CeciliaDelRe : RT @AliaServizi: Ecco le 'pagine verdi' di questo mese in uscita oggi su @qn_lanazione ; acquistate il quotidiano in edicola e potrete leg… - Mikepub1 : RT @SionRomina: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Luglio: Fauci: “Vaccinati o no contagiosità identica” -