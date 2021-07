Illuminazione monumenti | Comitato ABC | “Non è gratuita | è pagata con le bollette dei cittadini”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delAcqua Bene Comune. “L’deidella nostra città attraverso lo sponsor di Acea non è a costo zero, come trionfalmente annunziato dal sindaco Mastella, ma èdaiattraverso ledell’acqua. C’è poco da “andare fiero” di queste illuminazioni. Non è vero che non sono costati un euro ai. I costi per la fornitura idrica sono l’unica fonte di queste sponsorizzazione e quindi il Sindaco invece di ringraziare Acea, farebbe bene a ...