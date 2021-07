Giù dal quarto piano | lascia il reparto di terapia intensiva dopo 42 giorni

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –42hato ildidell’ospedale “Moscati”. La ventenne di Volturara Irpinia che lo scorso 12 giugno volò giù dal balcone i casa del suo fidanzato in Via Generale Cascino ad Avellino. La giovane è stata dichiarata fuori pericolo di vita dalguidato dal dottor Angelo Storti. La ventenne è stata trasferita neldi ordinaria degenza per completare il suo percorso di ripresa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

