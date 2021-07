Giappone, produzione industriale giugno +6,2%. Oltre le attese (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – In aumento, Oltre le attese, la produzione delle fabbriche Giapponesi a giugno. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria Giapponese (METI), l’indice della produzione industriale dovrebbe esser salito del 6,2% dopo il -6,5% registrato il mese precedente. Le stime degli analisti erano per una crescita più contenuta, ovvero fino a +5%. Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione evidenzia una variazione pari a +22,6%. L’aumento della produzione a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – In aumento,le, ladelle fabbrichesi a. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industriase (METI), l’indice delladovrebbe esser salito del 6,2% dopo il -6,5% registrato il mese precedente. Le stime degli analisti erano per una crescita più contenuta, ovvero fino a +5%. Su base annuale il dato non destagionalizzato dellaevidenzia una variazione pari a +22,6%. L’aumento dellaa ...

