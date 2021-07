Furti nei Monasteri delle Clarisse, carabinieri restituiscono scultura trafugata nel ’92 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – Una scultura in legno policromo raffigurante “Bambinello con saio” sarà riconsegnata il 30 luglio 2021 alle ore 18:00 presso la Chiesa Madonna del Soccorso e San Bartolomeo di Eboli (SA), dal Comandante del Nucleo carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Magg. Giampaolo Brasili, al Vicario Generale della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Don Alfonso Raimo. L’opera venne trafugato dalla chiesa il 30 agosto 1992. L’attività di recupero si inserisce in una più ampia e articolata indagine finalizzata al recupero dell’intero patrimonio di opere dei Monasteri delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – Unain legno policromo raffigurante “Bambinello con saio” sarà riconsegnata il 30 luglio 2021 alle ore 18:00 presso la Chiesa Madonna del Soccorso e San Bartolomeo di Eboli (SA), dal Comandante del Nucleoper la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Magg. Giampaolo Brasili, al Vicario Generale della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Don Alfonso Raimo. L’opera venne trafugato dalla chiesa il 30 agosto 1992. L’attività di recupero si inserisce in una più ampia e articolata indagine finalizzata al recupero dell’intero patrimonio di opere dei...

