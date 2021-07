Dal Motomondiale al rally: piloti VR46 in azione con la Hyundai (Di venerdì 30 luglio 2021) Due per due, quattro. Giusto, no?! Quando raddoppiano le ruote, aumentano anche le emozioni. Così è stato ad Erbezzo, ridente località situata nei colli veronesi, sede della seconda edizione dell'... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021) Due per due, quattro. Giusto, no?! Quando raddoppiano le ruote, aumentano anche le emozioni. Così è stato ad Erbezzo, ridente località situata nei colli veronesi, sede della seconda edizione dell'...

MotoGP, allenamento speciale per Valentino Rossi a Misano Stavamo girando per il paddock del Misano World Circuit, quando siamo stati attratti dal colore giallo. Toh, c'era pure il numero 46. Ma guarda, questa è una Yamaha R1. Sì, era proprio lui: Valentino Rossi , sulla pista di casa con gli amici - colleghi della VR46 Riders Academy . Il ...

MotoGP, Danilo Petrucci-KTM: in Austria la triste sentenza Corse di Moto MotoGP, Valentino Rossi fa il punto: “Vogliamo di più” Il decimo posto è stato il miglior risultato di Valentino Rossi nelle prime nove gare disputate nel 2021, che lo vedono 19esimo in campionato con soli 17 punti. Il suo bilancio. In un video condiviso ...

MotoGP: Carletto Pernat: “Rossi si ritirerà, a meno che…” Ma sarebbe una forzatura poco auspicabile, secondo il manager italiano, che sottolinea le difficoltà del team Petronas a trovare due piloti per il 2022. Su Rossi, Carletto è convinto che annuncerà il ...

