Covid, ultime news. Il Green Pass sarà modulabile secondo l'andamento dei contagi. LIVE (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo ha anticipato il sottosegretario alla Salute Sileri. Il ministro dell'Interno Lamorgese avvisa: "Ci saranno controlli rafforzati". Iss: la variante Delta in Italia è al 94,8%. Verso la terza dose di vaccino per immunodepressi e fragili. Crescono i contagi nella fascia 10-29 anni. Salgono l'indice Rt (ora a 1.57) e l'incidenza (da 40 a 58 casi per 100mila abitanti). Intanto, sono 6.619 i nuovi casi, con il tasso di positività al 2,7%. I morti sono 18. Crescono le terapie intensive (+7) e i ricoveri ordinari (+82) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo ha anticipato il sottosegretario alla Salute Sileri. Il ministro dell'Interno Lamorgese avvisa: "Ci saranno controlli rafforzati". Iss: la variante Delta in Italia è al 94,8%. Verso la terza dose di vaccino per immunodepressi e fragili. Crescono inella fascia 10-29 anni. Salgono l'indice Rt (ora a 1.57) e l'incidenza (da 40 a 58 casi per 100mila abitanti). Intanto, sono 6.619 i nuovi casi, con il tasso di positività al 2,7%. I morti sono 18. Crescono le terapie intensive (+7) e i ricoveri ordinari (+82)

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vitt… - rtl1025 : ?? Sono 6.619 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - messina_oggi : Sono 724 i nuovi positivi in Sicilia, 5 in più rispetto a ieri e questa volta è Messina a fare registrare un'improv… - messina_oggi : Sono 724 i nuovi positivi in Sicilia, 5 in più rispetto a ieri e questa volta è Messina a fare registrare un'improv… -