Covid, punti vaccinali nelle scuole dal 30 agosto al 15 settembre: la proposta in vista del rientro in classe (Di venerdì 30 luglio 2021) La vaccinazione per ora non prevede obbligo per la scuola. E nemmeno è previsto un green pass per accedere. Nei prossimi giorni si stabilirà se agire in tal senso o meno ma nel frattempo il dibattito sul vaccino prosegue e si avanzano diverse ipotesi. L'articolo .

