Concorso Ripam 2020 | 92 posti per Agenzia Cooperazione Sviluppo e Ministero Ambiente | riaperti i termini | nuove modalità

(Di venerdì 30 luglio 2021) *aggiornamento del 30/07/2021: Grandi novità per ilche finalmente riparte con diverse modifiche al bando. Ecco le principali novità: Eliminazione prova preselettiva; prova scritta indigitale, 40 quesiti a risposta multipla; Eliminazione della prova orale; Rimane la valutazione dei titoli, effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta. Vengono inoltreper fare domanda, attraverso la piattaforma Step One 2019, pagando la quota di partecipazione di 10 euro. Sarà possibile fare domanda fino al 31 agosto 2021. Leggi l’avviso di modifica del bando Nuovo ...

...di partecipazione alpotrà essere inviata esclusivamente online tramite l'apposito modulo digitale presente sulla piattaforma " Step - One 2019 ", raggiungibile all'indirizzo " https://Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 - 06 - 2020 ilper 2133 posti di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'area III, fascia F1, nel ...