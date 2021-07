Catalogna | il Tribunale dell’Ue conferma la revoca dell’immunità per i tre leader Puigdemont | Comín e Ponsatí

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo il voto del Parlamento europeo di marzo, adesso anche ildell’Unione europealada europarlamentare per l’ex presidente della, Carles, e i suoi ex ministri, Tonie Clara. La decisione dei giudici dà ragione quindi alla Plenaria di Strasburgo, di cui i tre fanno parte dal 2019, che a inizio anno aveva votato con 400 sì, 248 i no e 45 astenuti laall’immunità che apre le porte a un nuovo esame delle richieste di estradizione emesse dalla Spagna: ad ...

Advertising

ComunicareDigit : RT @ansaeuropa: Il Tribunale dell'Ue ha respinto la richiesta di sospensione della revoca dell'immunità parlamentare dell'ex presidente del… - ansaeuropa : Il Tribunale dell'Ue ha respinto la richiesta di sospensione della revoca dell'immunità parlamentare dell'ex presid… -

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna Tribunale

Il Fatto Quotidiano

Ildell'Unione europea ha respinto la richiesta di sospensione della revoca dell'immunità parlamentare dell'ex presidente dellaCarles Puigdemont e dei suoi ex ministri Toni Comín e ......ricorso presentato dal governo delle Canarie rispetto a una risoluzione già adottata dal... per esempio ine nella Comunità Valenciana. Secondo la Corte Suprema, in quei casi le ...Dopo il voto del Parlamento europeo di marzo, adesso anche il Tribunale dell’Unione europea conferma la revoca dell’immunità da europarlamentare per l’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, ...BRUXELLES - Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto la richiesta di sospensione della revoca dell'immunità parlamentare dell'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont e dei suoi ex ministri ...