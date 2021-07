Blackstone-Rcs, altro che funerale: Cairo ha già in serbo qualche sorpresa (Di venerdì 30 luglio 2021) La notizia della ‘morte’ di Cairo appare fortemente esagerata. Occorre parafrasare Mark Twain, assistendo alla mole di commenti che danno ormai per spacciato Urbano Cairo alla guida di Rcs, in virtù della causa milionaria promossa da Blackstone, dopo la sconfitta dell’editore alessandrino nel lodo arbitrale su Solferino. Ma lui, alla guida del primo gruppo editoriale italiano, ha già in serbo qualche sorpresa che stempererebbe di molto il clima funereo che gira di questi giorni nella Milano degli affari. I numeri sono la sua passione e oggi il Cda della società si riunirà non solo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) La notizia della ‘morte’ diappare fortemente esagerata. Occorre parafrasare Mark Twain, assistendo alla mole di commenti che danno ormai per spacciato Urbanoalla guida di Rcs, in virtù della causa milionaria promossa da, dopo la sconfitta dell’editore alessandrino nel lodo arbitrale su Solferino. Ma lui, alla guida del primo gruppo editoriale italiano, ha già inche stempererebbe di molto il clima funereo che gira di questi giorni nella Milano degli affari. I numeri sono la sua passione e oggi il Cda della società si riunirà non solo per ...

Ultime Notizie dalla rete : Blackstone Rcs Il milieu milanese teme che la rissa Rcs - Blackstone sia un guaio per gli affari Cairo, il futuro del Corsera e il ritorno del salotto buono fondo Blackstone rcs urbano cairo gaetano miccichè Intesa Sanpaolo Leonardo Del Vecchio Si riunisce oggi il consiglio di amministrazione della Rcs che esaminerà i conti e prenderà atto delle dimissioni di ...

Mediobanca, Nagel: "Politica dividendi corretta. Consente crescita tramite M&A" ... che deve rimanere nella più totale confidenzialità" è stata invece la risposta a una domanda sull'opportunità o meno che RCS (di cui la banca è azionista) proceda al contenzioso con Blackstone sull'...

Partita Rcs, ora la Borsa guarda ai soci storici Nei salotti milanesi cresce il fermento sul futuro di Rcs, ma in Borsa il titolo non decolla e chiude la seduta sulla soglia della parità a 0,65 euro ...

