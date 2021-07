Advertising

Adnkronos : #Barillari simula #vaccino puntandosi pistola al braccio: è bufera dopo la diretta streaming. - Alessan67153720 : RT @Adnkronos: #Barillari simula #vaccino puntandosi pistola al braccio: è bufera dopo la diretta streaming. - ShootersykEku : #GrandeBarillari,una mossa che ha messo di spalle al muro tutti i politici e farabutti che non hanno avuto il corag… - soloLaVerita21 : RT @Adnkronos: #Barillari simula #vaccino puntandosi pistola al braccio: è bufera dopo la diretta streaming. - luvarras : RT @Adnkronos: #Barillari simula #vaccino puntandosi pistola al braccio: è bufera dopo la diretta streaming. -

Ultime Notizie dalla rete : Barillari simula

Adnkronos

Il consigliere regionale del Lazio Davidenella bufera a causa della simulazione in diretta streaming della vaccinazione come una 'roulette russa' con tanto di pistola puntata sul braccio. 'Questa è una roulette russa e sei proprio ...Roma, 29 luglio 2021 ' Vaccinarsi è come la roulette russa ', così consigliere della Regione Lazio, Davide, ex esponente del Movimento 5 Stelle, durante una diretta ha mimato il gesto di vaccinarsi con una pistola giocattolo. / Youtube R2020Il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari nella bufera a causa della simulazione in diretta streaming della vaccinazione come una ‘roulette russa’ con tanto di pistola puntata sul braccio. “ ...Un consigliere comunale di 48 anni eletto con una lista civica vicina alla Lega a Licata (Agrigento), è finito agli arresti domiciliari per tentato omicidio. L'uomo, ...