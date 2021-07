Addio a Roberto Vitali | l' autista che accompagnava i campioni | aveva 54 anni Il lutto della città e delle autolinee Crognaletti

Advertising

RaiCultura : Addio a Roberto Calasso, scrittore e direttore editoriale della casa editrice Adelphi. Ci ha lasciato all'età di 8… - RaiNews : Addio a Roberto Calasso, lo scrittore editore di Adelphi - TizianaFerrario : Addio Lydia, sei stata la professoressa più brava che abbia avuto. Una grande combattente, esempio di coraggio, di… - GoodMorningIT : Accordo sulla riforma della Giustizia | Pfizer meno efficace dopo sei mesi? | Gli Usa crescono, ma meno del previst… - peterkama : addio a ROBERTO CALASSO , editore universale #Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Roberto

Vitali era addetto alla tratta studenti, ma grazie alla sua professionalità e disponibilità, era sempre in prima linea per accompagnare sportivi, campioni e gruppi. 'Per moltissimi anni - ...È mortoCalasso. Avevo saputo solo pochi giorni fa, incontrando casualmente il fotografo Basso Cannarsa, che era gravemente ammalato. Calasso è l'editore che, senza cedere di un millimetro ...Addio all’autista dei campioni ma anche del soccorso sanitario. Si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì a 54 anni, dopo aver lottato a lungo contro un terribile male, Roberto Vitali l’autista ...Partigiana, insegnante, preside e madre che si è battuta fino agli ultimi anni per "ottenere giustizia" dopo la morte del figlio, Roberto Franceschi, militante del Movimento studentesco, ucciso il 23 ...