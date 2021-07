Van der Vaart: “E’ vero, Ibra mi disse ti spezzo una gamba. Ma preferisco la gente schietta” (Di giovedì 29 luglio 2021) Nel corso di una intervista a FourFourTwo, Rafael van der Vaart, ex centrocampista olandese, ha raccontato ancora una volta l’aneddoto del 2003 all’Ajax, quando fu minacciato da Ibra. Ma questa volta, l’olandese, ammette che preferisce la gente schietta come Ibra a gente che invece parla alle spalle. Queste le sue parole: “Sì, è vero, mi ha detto che mi avrebbe spezzato le gambe. Ma Zlatan lo diceva un po’ a tutti… È anche vero che in quel periodo le cose tra noi due non andavano per niente bene. Però preferisco avere in squadra persone ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Nel corso di una intervista a FourFourTwo, Rafael van der, ex centrocampista olandese, ha raccontato ancora una volta l’aneddoto del 2003 all’Ajax, quando fu minacciato da. Ma questa volta, l’olandese, ammette che preferisce lacomeche invece parla alle spalle. Queste le sue parole: “Sì, è, mi ha detto che mi avrebbe spezzato le gambe. Ma Zlatan lo diceva un po’ a tutti… È ancheche in quel periodo le cose tra noi due non andavano per niente bene. Peròavere in squadra persone ...

