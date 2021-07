Un allevamento di maiali nel Pavese è ormai fatiscente: ne abbiamo chiesto la chiusura (Di giovedì 29 luglio 2021) Odori nauseabondi, deiezioni, presunta presenza di eternit, un tubo lasciato in un campo forse per smaltire i liquami: sono questi i problemi causati da un allevamento di maiali a Santa Cristina in Bissone, in provincia di Pavia, che i cittadini denunciano da anni. Problematiche gravi che come Essere Animali abbiamo documentato per un anno. L’organizzazione ha lanciato una petizione online diretta al sindaco per chiedere la chiusura immediata della struttura. Avevamo già visitato l’allevamento l’anno scorso, e avevamo rinvenuto carcasse di maiali abbandonate in un cassone all’esterno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Odori nauseabondi, deiezioni, presunta presenza di eternit, un tubo lasciato in un campo forse per smaltire i liquami: sono questi i problemi causati da undia Santa Cristina in Bissone, in provincia di Pavia, che i cittadini denunciano da anni. Problematiche gravi che come Essere Animalidocumentato per un anno. L’organizzazione ha lanciato una petizione online diretta al sindaco per chiedere laimmediata della struttura. Avevamo già visitato l’l’anno scorso, e avevamo rinvenuto carcasse diabbandonate in un cassone all’esterno ...

