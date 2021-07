Twitter sta testando una sezione dedicata allo shopping

(Di giovedì 29 luglio 2021) (foto: Omar Marques/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Loarriva anche su? A giudicare dalle ultime informazioni rilasciate dal social sembrerebbe proprio di sì.ha infatti fatto sapere che gli utenti della sua piattaforma saranno presto in grado di acquistare prodotti quando visitano il profilo di un’azienda grazie all’introduzione della sua nuova funzione Shop Module (Modulo Negozio). Questa non è la prima volta che l’azienda ha esplorato l’aggiunta di funzionalità di acquisto alla sua piattaforma. Nel 2015 ha testato un pulsante “Acquista ora”, le pagine dei prodotti e le collezioni di prodotti. Il social ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Conto che le forze politiche, di fronte a un tempo che sembra volgersi verso prospettive migliori, con… - LegaSalvini : Hoara #Borselli: “Stride il rumore che sta suscitando la morte di De Donno con il silenzio che gli era stato riserv… - giorgio_gori : Siamo con @matteoricci e con la sua famiglia. Chi sta là sotto ad assediare la sua casa deve solo vergognarsi. - vittoriagatto05 : Ma quindi sta parlando di Kemal - Lexiipediaa : RT @Eda_e_Serkan_: Kerem che regge le scene drammatiche utilizzando unicamente lo sguardo, permettendoci di immedesimarci in ciò che sta pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter sta

Wired.it

... in particolare Facebook e. DIRETTA/ Verona Modena video streaming tv: ci sono 70 ... Italianolavorando molto dal punto di vista tattico, cercando di mettere a punto i classici schemi d'......le rispettive rose per la nuova stagione in partenza il 21 - 22 agosto e nelle ultime ore... Condividi: Fai clic qui per condividere su(Si apre in una nuova finestra) Fai clic per ...Molti utenti si rendono conto di essere stati sospesi o di essere in modalità di sola lettura solo dopo aver tentato di twittare o seguire nuovi account: ma presto cambierà .... Un gruppo ancora picco ...Dopo Pinterest, Facebook, WhatsApp e Instagram adesso pure Twitter aggiunge una funzione per la vendita online: come funziona il nuovo modulo Shop.