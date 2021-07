Tokyo 2020 | due medaglie dal canottaggio | super Paltrinieri e la terza vittoria di fila delle azzurre del volley

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 luglio 2021) Mentre la maggior parte del Paese stava dormendo, dall’altra parte del mondo, in Giappone, duescendevano in acqua con la canoa. La varesina Federica Cesarini e alla cremonese Valentina Rodini, intorno alle 3.00 ora italiana, hanno vinto il primo oro di sempre nelfemminile azzurro, specialità del doppio leggerissimo. Uno scossone anche per ilre, con l’Italia che risale in decima posizione, prima tra le nazioni che hanno vinto due ori grazie – dati aggiornati alle 6 del mattino – a sette argenti e nove bronzi. Non è passata nemmeno un’ora dalla gioia nel, che dalla vasca di ...