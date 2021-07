Temptation Island | pesanti insulti a tutti | una fidanzata nella bufera

(Di giovedì 29 luglio 2021) dopo la fine del programma. Ma lei adesso si difende così La popolarità alle volte gioca brutti scherzi, soprattutto a chi non è abituato a tanta attenzione mediatica. Se ne stanno accorgendo anche le coppie che sono appena uscite da2021, che ora L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - nerolovelace : Torno da Vienna e ci sono manifestazioni contro il Greenpass, i novax alla riscossa, attacchi omofobi, e finisce pu… - itsmc17 : RT @darveyfeels_: ha distrutto più coppie il GFVIP che Temptation Island. - GiuseppeporroIt : Temptation Island, Manuela Carriero fa una bellissima sorpresa a Luciano Punzo (VIDEO) #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

A distanza di qualche giorno dalla fine di, lo schiaffo sferrato da Manuela Carriero a Stefano Sirena , suo ex fidanzato, continua a fare ancora discutere. La barista di Brindisi è stata molto criticata sui social per il suo ...Arrivano le prime foto e video. Arrivano anche i commenti. Così, la storia d'amore tra Luciano Punzo e Manuela Carriero - nata a, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia - fa parlare tutti. Il bacio arriva all'ultima puntata e la passione travolge entrambi. 'Manuela è una persona speciale, le ho ...Temptation Island è una di quelle trasmissioni trash ormai diventati irrinunciabili nell'estate italiana: in questi ultimi giorni a conquistare ...Nell'ultima diretta su Instagram con gli altri tentatori del programma Davide Basolo si mostra abbastanza distaccato nei confronti di Jessica Mascheroni.