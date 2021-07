Scherma | Olimpiadi Tokyo | Aldo Montano sul suo addio agonistico | “Da domani sarà dura”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Titoli di coda sue la sua carriera. Un’avventura speciale alleper il campione della sciabola italiana che con i Giochi ha sempre avuto un rapporto speciale. Viene in mente il magico oro di Atene 2004 con quell’esultanza iconica. Il computo delle medaglie a Cinque Cerchi è stato portato a 5, con l’ultimo argento vinto dalla compagine italiana nell’atto conclusivo contro la Corea a. Visto l’infortunio a Gigi Samele, il campione toscano ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo livello nella semifinale contro l’Ungheria, portando quei punti necessari per fare la differenza. Una carriera con tanti ...

... erano ancora cariche dell'emozione della soddisfazione sportiva: I successi olimpici di Aldo Montano in 25 anni di carriera Montano è già nella storia dellaitaliana e internazionale: ha ...Percentuali di medaglia Giovanni De Gennaro 40%Il quartetto della spada maschile non è composto da fenomeni. Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini formano tuttavia un gruppo solido e ben amalgamato, capace di ...Titoli di coda su Aldo Montano e la sua carriera. Un'avventura speciale alle Olimpiadi per il campione della sciabola italiana che con i Giochi ha sempre avuto un rapporto speciale. Viene in mente il ...A Tokyo 2020 è il sesto giorno di Olimpiadi e l'Italia va a caccia di altre medaglie. Una arriva subito alle 3 del mattino, con il doppio pesi leggeri di canottaggio con Oppo e ...