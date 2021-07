Sacchi | Pioli è in costante crescita Con lui il Milan gioca un calcio europeo

(Di giovedì 29 luglio 2021) L'ex allenatore è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed è stato chiamato a dare un giudizio sui diversi tecnici che attualmente allenano in Serie A . Mistersi è principalmente ...

La Gazzetta dello Sport

Il leggendario Arrigoha rilasciato importanti dichiarazioni su Stefanoe Paolo Maldini, pilastri della rinascita rossonera Quando si parla di calcio e più in particolare di allenatori, non si può non ...Arrigostudia gli allenatori delle sette grandi, li pesa, ne analizza il percorso e le prospettive: Allegri e Simone Inzaghi, Sarri e Mourinho,, Gasperini e Spalletti. Scegli l'offerta ...Il leggendario Arrigo Sacchi ha rilasciato importanti dichiarazioni su Stefano Pioli e Paolo Maldini, pilastri della rinascita rossonera ..."All'Inter l'ombra di Conte peserà, specie all'inizio. Sarri serviva, Gasperini è speciale. Spalletti sa cosa fare, Mou è imprevedibile" ...