Ryanair si espande a Capodichino, investimento di 100 milioni, un velivolo un più e 12 rotte nuove. (Di giovedì 29 luglio 2021) Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia, ha annunciato oggi (29 luglio) che amplierà ulteriormente la sua presenza all'aeroporto di Napoli, con 1 aereo in più per l'inverno '21 (5 in totale). Ciò ...

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair espande Ryanair si espande a Capodichino, investimento di 100 milioni, un velivolo un più e 12 rotte nuove. ... Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli 19,99, per viaggi fino a Marzo 2022, da prenotare entro la mezzanotte di sabato (31 luglio) solo sul sito Ryanair.com. ...

RYANAIR si espande a Malpensa ... Andrea Tucci ha dichiarato: "SEA Milan Airports è molto soddisfatta dei nuovi investimenti di Ryanair sull'aeroporto di Malpensa, consistenti in un ulteriore aeromobile basato, nuove frequenze e ...

29.07 16:58 - NEWS - Ryanair si espande a Napoli Napoli Magazine Ryanair si espande a Napoli Ryanair ha annunciato oggi che amplierà ulteriormente la sua presenza all'aeroporto di Napoli, con 1 aereo in più per l'inverno ‘21 (5 in totale). Ciò rappresenterà un ulteriore investimento di $ 100 ...

Ryanair diventa più green con il nuovo calcolatore di carbonio Ryanair lancia il calcolatore di carbonio, un nuovo strumento digitale che consentirà ai consumatori di compensare completamente le proprie emissioni del volo Ryanair. Questa nuova funzionalità calcol ...

