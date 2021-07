Roma. Prima picchia, poi accoltella e uccide la compagna: omicidio a Marconi (Di giovedì 29 luglio 2021) Efferato omicidio nel primo pomeriggio di oggi, 29 luglio, a Roma, in via Federico Guarducci, in zona Marconi, dove una donna colombiana è stata uccisa dal suo compagno, connazionale, al termine di un acceso litigio. La fuga sul balcone, poi la morte I vicini di casa hanno sentito le urla provenire dall’appartamento e, affacciandosi, hanno visto la donna sul balcone, che evidentemente era riuscita a sfuggire alla furia del compagno. Dalla testimonianza dei vicini, la donna era insanguinata. Ma l’uomo è riuscito a far rientrare la donna, M.V.M.L., di 44 anni: una volta all’interno dell’appartamento si è nuovamente accanito contro di lei con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Efferatonel primo pomeriggio di oggi, 29 luglio, a, in via Federico Guarducci, in zona, dove una donna colombiana è stata uccisa dal suo compagno, connazionale, al termine di un acceso litigio. La fuga sul balcone, poi la morte I vicini di casa hanno sentito le urla provenire dall’appartamento e, affacciandosi, hanno visto la donna sul balcone, che evidentemente era riuscita a sfuggire alla furia del compagno. Dalla testimonianza dei vicini, la donna era insanguinata. Ma l’uomo è riuscito a far rientrare la donna, M.V.M.L., di 44 anni: una volta all’interno dell’appartamento si è nuovamente accanito contro di lei con ...

Advertising

Patty_LAbbate : ?? DL Recovery: L'Abbate, lavorato duramente su modifiche testo (ANSA) - ROMA, 28 LUG ?? 'In queste settimane il… - CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? L'#Italia si dà il cambio ?? E' una #Roma da Champions - ItalianNavy : In piazza Bainsizza a Roma si è svolta la cerimonia della posa della prima pietra del monumento al Marinaio Caduto.… - AlTocqueville : RT @LaVeritaWeb: Assunto a tempo indeterminato dal Pd (a oltre 8.000 euro al mese) poco prima di diventare presidente della Provincia di Ro… - Massimi44260750 : RT @GarauSilvana: #RomaConVirginiaRaggi E anche via Pian di Sco e' fatta ?? A Roma questa quantità di lavori non si era mai vista prima e n… -