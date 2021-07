Roberta Morise | i motivi della rottura con Carlo Conti | Dopo anni l’amaro retroscena

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 29 luglio 2021)è una showgirl nota al grande pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui alcuni con. Ed è proprio in uno di questi che sarebbe scoccata la scintilla tra i due. Ma perché è finita?-AltraNotizia Di sicuro tutti si ricordanobellacome showgirl e conduttrice in diversi programmi televisivi di punta di Rai Uno. L’abbiamo vista a L’eredità, a I Raccomandati nei pdi corista, a L’anno che verrà, a I fatti vostri, ...