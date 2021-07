“Ringrazio Dio…”. Carolina Marconi, come procedono le sure cure contro il cancro (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua la battaglia di Carolina Marconi. Dopo aver annunciato di doversi sottoporre a chemioterapia la showgirl non ha mai smesso di condividere con i suoi fan le tappe di questo difficile cammino. E non ha mai abbandonato il suo sorriso e il suo spirito. Prima ha confessato di aver iniziato a perdere i capelli, poi la decisione: “Ho finalmente deciso di tagliare i capelli e non pensavo di stare così bene”. Poi di nuovo: “Non pensate che un piantino ogni tanto non me lo faccio, ma bisogna restare sempre positivi”. Carolina Marconi ha ammesso: “Non pensavo ma sono molto comodi, adesso quando faccio la doccia ci metto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Continua la battaglia di. Dopo aver annunciato di doversi sottoporre a chemioterapia la showgirl non ha mai smesso di condividere con i suoi fan le tappe di questo difficile cammino. E non ha mai abbandonato il suo sorriso e il suo spirito. Prima ha confessato di aver iniziato a perdere i capelli, poi la decisione: “Ho finalmente deciso di tagliare i capelli e non pensavo di stare così bene”. Poi di nuovo: “Non pensate che un piantino ogni tanto non me lo faccio, ma bisogna restare sempre positivi”.ha ammesso: “Non pensavo ma sono molto comodi, adesso quando faccio la doccia ci metto ...

