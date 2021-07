Psg, Pochettino: “Mbappè via? No, è ancora sotto contratto con noi ed è il migliore” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Mbappé? L’unica cosa chiara è che Kylian è ancora sotto contratto. Fa parte della rosa e lo trattiamo allo stesso modo di un giocatore con cinque anni di contratto. Poi ogni situazione può svilupparsi, evolversi, è gestita a un altro livello. Ma a livello sportivo non cambia nulla. La cosa più importante è che continui a impegnarsi come ha dimostrato finora, che continui a essere il migliore, perché noi pensiamo che lo sia“. A parlare, ai microfoni di “Le Parisien”, è Mauricio Pochettino che si sofferma sul futuro della sua stella, in scadenza nel 2022. Mbappè, secondo ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) “Mbappé? L’unica cosa chiara è che Kylian è. Fa parte della rosa e lo trattiamo allo stesso modo di un giocatore con cinque anni di. Poi ogni situazione può svilupparsi, evolversi, è gestita a un altro livello. Ma a livello sportivo non cambia nulla. La cosa più importante è che continui a impegnarsi come ha dimostrato finora, che continui a essere il, perché noi pensiamo che lo sia“. A parlare, ai microfoni di “Le Parisien”, è Mauricioche si sofferma sul futuro della sua stella, in scadenza nel 2022., secondo ...

Advertising

SkySportsNews : Mauricio Pochettino has signed a new contract at PSG until 2023 ?? - SquawkaNews : OFFICIAL: Mauricio Pochettino has signed a new contract with PSG until 2023. - eselprimerpalo : ?????? @KMbappe comunica a Pochettino que no va a renovar con el PSG #futbolld - AntonioReal98 : RT @elbernabeucom: ?? #ÚLTIMAHORA | POCHETTINO habla del 'caso MBAPPÉ': 'No me imagino a Kylian saliendo gratis del PSG' - ErminKoracRM : @PajaBrava69 ?? #ÚLTIMAHORA | POCHETTINO habla del 'caso MBAPPÉ': 'No me imagino a Kylian saliendo gratis del PSG' ?? -