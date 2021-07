Olimpiadi Tokyo | Arianna Errigo porta a Muggiò la medaglia di bronzo

(Di giovedì 29 luglio 2021) Per una (quasi) 33enne come Federica Pellegrini che celebra il proprio ritiro dalle, ce n'è un'altra che festeggia ladi. E', 33 anni brianzola diche ...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020, l'Italia è bronzo nel 4 senza di canottaggio - Olimpiadi Tokyo 2020 - #ANSA - francescoiucca : RT @Eurosport_IT: UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - nikifigus : RT @azzurridigloria: ?? SCHERMA, OLIMPIADI TOKYO 2020 ?? @ary_erri, @volpialice, @martinabepi ed Erica Cipressa medaglia di bronzo nel fiore… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

...lo spessore del padel e potrebbero rappresentare una delle spinte decisive verso un ingresso alleche pare sempre più probabile . A Rio de Janeiro 2016 è toccato a golf e rugby; a...Alle primein tempi di Covid bisogna sperimentare. Per riempire il vuoto visivo e sonoro creato dall'assenza di pubblico e tifo a, il team tecnico televisivo che riprende tutte le competizioni ...Per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus in Giappone il numero dei contagi confermati ha superato quota 10.000. Lo riporta l’agenzia Kyodo, senza precisare il dato su contagi ma so ...Forti sconti su Apple AirPods di vari modelli. Ecco la nostra selezione, considerando il fatto che sono i prezzi più bassi di sempre e ben più bassi rispetto a quelli dello store ufficiale Apple!