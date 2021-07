No vax sotto casa del sindaco Ricci. Solidarietà bipartisan. Il leghista Borghi: “Intollerabile” (Di giovedì 29 luglio 2021) “I no vax sotto casa mia e la mia famiglia è spaventata”. Il sindaco dem di Pesaro, Matteo Ricci, ha denunciato ieri sera con un tweet denuncia la presenza di manifestanti no green pass sotto la sua abitazione nel giorno in cui le proteste contro il pass sanitario hanno caratterizzato molte città italiane. “Da non credere – ha commentato Ricci – E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella”. E ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) “I no vaxmia e la mia famiglia è spaventata”. Ildem di Pesaro, Matteo, ha denunciato ieri sera con un tweet denuncia la presenza di manifestanti no green passla sua abitazione nel giorno in cui le proteste contro il pass sanitario hanno caratterizzato molte città italiane. “Da non credere – ha commentato– E io non ci sono neanche a, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella”. E ha ...

