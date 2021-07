No vax contro Matteo Ricci. A Pesaro la manifestazione finisce sotto casa del sindaco (Di giovedì 29 luglio 2021) Dalla piazza fino a sotto casa del sindaco. Durante la manifestazione contro il green pass che ieri si è svolta a Pesaro, come in molte altre città d'Italia, il corteo dei manifestanti si è spinto fino ad arrivare sotto al balcone del sindaco Matteo Ricci. "Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella", ha scritto Ricci sui social, postando la foto che fa vedere un gruppo di persone appostate ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Dalla piazza fino adel. Durante lail green pass che ieri si è svolta a, come in molte altre città d'Italia, il corteo dei manifestanti si è spinto fino ad arrivareal balcone del. "Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella", ha scrittosui social, postando la foto che fa vedere un gruppo di persone appostate ...

