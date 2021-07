Mika - Concerto a Versailles | stasera su SKY e NOW il live del giudice di X Factor

(Di giovedì 29 luglio 2021)su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW, in prima TV assoluta, sarà trasmesso ilapprodasu Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW -, in prima tv assoluta, con l'eccezionale, uno straordinario evento registrato presso la leggendaria Royal Opera di, il luogo che porta l'arte ai più altilli nel cuore di una reggia in cui si è scritta la storia. Un appuntamento ...

SkyTG24 : Mika concerto a Versailles nella magia dell'Opera Royal - XFactor_Italia : Siamo pronti a farci incantare ?? Questa sera @mikasounds – CONCERTO A VERSAILLES alle 21.15 su @SkyItalia e… - SkyArte : 'MIKA – CONCERTO A VERSAILLES” è la performance di @mikasounds nata dall’incontro tra il mondo classico e quello po… - sirmegio62 : RT @SkyArte: 'MIKA – CONCERTO A VERSAILLES” è la performance di @mikasounds nata dall’incontro tra il mondo classico e quello pop in cui sa… - mik_elab : RT @elena_mastro2: Mika all'Opera Royal di Versailles, il concerto verrà trasmesso questa sera alle 21.15 su #SkyUno e in simulcast su #Sky… -

Mika a Versailles è stato registrato presso la leggendaria Royal Opera. Il luogo che porta l'arte ai più alti livelli, nel cuore della reggia appena fuori Parigi in cui si è scritta la storia. Mika a Versailles arriva in prima assoluta il 29 luglio alle 21.15, su Sky Uno e in simulcast su Sky Arte.