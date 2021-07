(Di giovedì 29 luglio 2021) , ma lei è già pronta per replicare nella prossima stagione C’era grande attesa nella serata delle repliche per il testa a testa tra l’informazione di qualità rappresentata da Superquark su Rai 1 e la sfida musicale di All Together Now su Canale 5. I risultato degli ascolti L'articolo proviene da Inews.it.

non è solo una brava conduttrice, ha qualcosa in più da regalare ai fan. L'ultimo video ne è una provaè un fiume in piena, è un concentrato di energia che ...Auditel ieri sera, 28 luglio 2021 Sfida tra scienza e spettacolo: Superquark di Piero Angela vince contro All Together Now di. Rai 1: Superquark , il programma di divulgazione ed ...Michelle Hunziker, risveglio amaro: arriva una sorpresa inattesa, ma lei è già pronta per replicare nella prossima stagione ...Michelle Hunziker, svizzera di nascita ma italiana di adozione, è il volto sorridente di programmi di successo, a cominciare da 'Striscia la notizia'.