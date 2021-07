(Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Che sia un grande appassionato di calcio e del Napoli è stata una delle prime cose che si è saputo con certezza di Catello. Ildel centrodestra, da ragazzo, ha tentato anche la strada del professionismo. Poi, una chiacchierata col padre,ebbe a raccontare negli studi televisivi di “A tu per tu” di Lorenzo Crea, gli fece abbandonare il sogno sportivo per dedicarsi anima e corpo allo studio. Fatto sta che, ieri,ha voluto organizzare, tra un appuntamento elettorale e l’altro, anche una partita di calcetto che ha visto ...

Advertising

LegaSalvini : ++ DOMANI MATTEO SALVINI A NAPOLI ALLE ORE 11.00 ++ ?? Gazebo raccolta firme referendum giustizia con Catello Mares… - anteprima24 : ** #Maresca, il candidato sindaco dal dischetto: come va a finire (IL VIDEO) ** - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Giustizia, da pm a candidato sindaco: Catello Maresca vuole separare le carriere dei giudici - repubblica : Giustizia, da pm a candidato sindaco: Catello Maresca vuole separare le carriere dei giudici - Scisciano : Amministrative, Nappi (Lega): con Maresca il primo partito d’Italia, la Clemente ha portato a Napoli solo baretti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Maresca candidato

Così Gaetano Manfredi ,sindaco di Napoli per il centrosinistra e il M5S, risponde a una domanda sulla proposta, lanciata daldel centrodestra Catello, di un incontro tra ...... Enrico Michetti a Roma, Paolo Damilano a Torino, Luca Bernardo a Milano, Catelloa Napoli ... le elezioni amministrative invece si svolgono in un unico turno dove a essere eletto è il...Il candidato sindaco del centro-sinistra risponde al pm che lo aveva criticato per aver accolto in coalizione ex di Forza Italia ...«Non credo che servano incontri privati, credo che alla fine la valutazione la fanno gli elettori quando vanno a votare». Così Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli per ...