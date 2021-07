L' omofobo sfogo di Fognini dopo un errore a Tokyo | ' Sono un f***io' Poi si scusa

Advertising

globalistIT : - paolocord : Ieri in Sardegna è morto un poliziotto, è stato investito mentre prestava soccorso a un auto in difficoltà. Cosa c'… -

Ultime Notizie dalla rete : omofobo sfogo

Luce

Ma sui social quei pochi secondi di "sbrocco" non passano inosservati e iniziano a piovere critiche per la frase utilizzata a mo' di. Inevitabile da parte di Fabio Fognini la story pubblicata ...Tensione, caldo, frustrazione: questi i motivi alla base del bruttodi Fognini, che nello ...dai che hanno fatto il giro dei social e che lo riprendevano mentre gridava l'insultocontro ...Il tennista ligure per insultarsi ha preferito questo epiteto. Successivamente sui social: "Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita".Il video della sua sfuriata ha fatto il giro del mondo. E di certo non gli ha fatto bella pubblicità, soprattutto perché lo scenario è quello super internazionale ...