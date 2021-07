L'incredibile video del robot bipede Cassie. Ha corso per 5 km dopo avere imparato a camminare da solo (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha impiegato 53 minuti per completare i 5 km con un’andatura da corsetta, e lo ha fatto senza sensori, senza telecamere e con una sola carica della batteria. Cassie ha imparato a correre sbagliando grazie al deep reinforcement learning.... Leggi su dday (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha impiegato 53 minuti per completare i 5 km con un’andatura da corsetta, e lo ha fatto senza sensori, senza telecamere e con una sola carica della batteria.haa correre sbagliando grazie al deep reinforcement learning....

Advertising

christianrocca : L’incredibile video come se fosse antani di Giuseppe Conte - agorarai : 'La riforma della Giustizia è stata votata all'unanimità in consiglio dei ministri, è incredibile che ora ci siano… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: Dal romanzo di Isabelle Allende, l'incredibile storia di Ines Suarez, la prima donna conquistador del Sud America. #Iné… - maru277 : RT @RadioSavana: Clamoroso! Alessandro Zan: 'Non ho mai detto di volere aiutare i bambini a cambiare sesso!' Incredibile, nega le sue stess… -