La tigre: il felino più grande, ma anche quello più in pericolo di tutti (Di giovedì 29 luglio 2021) In occasione della Giornata Mondiale della tigre, il WWF accende i riflettori sull’importanza di preservare questo animale che sta lentamente sparendo e rischi l’estinzione. Oggi, 29 luglio 2021, si celebra come sempre la Giornata Mondiale della tigre e, mai come in quest’anno, è importante puntare i riflettori su questo animale il cui numero si sta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 29 luglio 2021) In occasione della Giornata Mondiale della, il WWF accende i riflettori sull’importanza di preservare questo animale che sta lentamente sparendo e rischi l’estinzione. Oggi, 29 luglio 2021, si celebra come sempre la Giornata Mondiale dellae, mai come in quest’anno, è importante puntare i riflettori su questo animale il cui numero si sta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

elenalizzi : #29luglio Giornata mondiale della tigre il più grande felino esistente e un predatore alfa all’apice della catena… - Felino_Tigre_ : @vox_es @cesmaro @Santi_ABASCAL Ceuta libre de fascismo #AbascalPersonaNonGrata - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La lince iberica non è più a rischio, esemplari decuplicati in 20 anni Risch… - Felino_Tigre_ : @VerdejoCeuta @Victori66457057 Babascal non grato en #Ceuta ?????????????????? -