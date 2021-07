Juve, l’azzurro campione d’Europa può dire addio: fissato l’incontro (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo aver avuto un importante ruolo agli Europei Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juve: presto un incontro con Raiola In attesa di concludere definitivamente l’operazione Locatelli con il Sassuolo, la Juve è al lavoro anche per definire alcune operazioni in uscita. Nonostante il ritorno in panchina di Max Allegri un giocatore che potrebbe fare le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo aver avuto un importante ruolo agli Europei Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la: presto un incontro con Raiola In attesa di concludere definitivamente l’operazione Locatelli con il Sassuolo, laè al lavoro anche per definire alcune operazioni in uscita. Nonostante il ritorno in panchina di Max Allegri un giocatore che potrebbe fare le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Juve, Kaio Jorge in pole position. E terzo summit per Locatelli. Il brasiliano legato a Gabriel Jesus, conto… - sportli26181512 : Frabotta verso Verona: da Pjanic a Demiral, il mercato oltre Locatelli e Kaio Jorge: Frabotta verso Verona: da Pjan… - Emanuel70123144 : RT @forumJuventus: GdS: 'Juve, Kaio Jorge in pole position. E terzo summit per Locatelli. Il brasiliano legato a Gabriel Jesus, conto alla… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - AdeNugraha999 : RT @forumJuventus: GdS: 'Juve, Kaio Jorge in pole position. E terzo summit per Locatelli. Il brasiliano legato a Gabriel Jesus, conto alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve l’azzurro Riecco Morata e Bentancur. Max quasi al completo: ora il rientro di azzurri e brasiliani La Gazzetta dello Sport