Instagram protegge i minori impostando il loro account come «privato»

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l’aggiornamento algoritmico introdotto a marzo scorso per proteggere gli utenti più giovani, Instagram ha pensato di attivare una nuova misura di sicurezza per tutti i minori che decidono di iscriversi al social network. Infatti, secondo quanto annunciato dalla società, a partire da questa settimana per gli utenti di età inferiore a 16 anni – 18 anni in Italia – l’account verrà impostato automaticamente come privato al momento dell’iscrizione.