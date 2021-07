Il Torino cerca rinforzi: Juric ha chiesto un calciatore del Napoli! I dettagli (Di giovedì 29 luglio 2021) Una delle squadre che si appresta a candidarsi come possibile sorpresa per il prossimo campionato di Serie A è il Torino. I granata sono scatenati sul mercato: nelle scorse ore hanno infatti chiuso per l'acquisto in prestito di Pjaca dalla Juventus, ma non è finita qui. I granata pare abbiano anche proposta circa 12 milioni al Bologna per Orsolini, mentre per il ruolo di prima punta, l'obiettivo indicato dal tecnico Ivan Juric è Andrea Petagna del Napoli. L'attaccante azzurro parte in terza battuta nello scacchiere di Spalletti, dietro Osimhen e Mertens. Il Napoli, anche per fare mercato, potrebbe decidere di cedere il centravanti d'innanzi ad una ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) Una delle squadre che si appresta a candidarsi come possibile sorpresa per il prossimo campionato di Serie A è il. I granata sono scatenati sul mercato: nelle scorse ore hanno infatti chiuso per l'acquisto in prestito di Pjaca dalla Juventus, ma non è finita qui. I granata pare abbiano anche proposta circa 12 milioni al Bologna per Orsolini, mentre per il ruolo di prima punta, l'obiettivo indicato dal tecnico Ivanè Andrea Petagna del Napoli. L'attaccante azzurro parte in terza battuta nello scacchiere di Spalletti, dietro Osimhen e Mertens. Il Napoli, anche per fare mercato, potrebbe decidere di cedere il centravanti d'innanzi ad una ...

Advertising

gilnar76 : Il Torino cerca rinforzi: Juric ha chiesto un calciatore del #Napoli! I dettagli #Forzanapoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Il Torino cerca rinforzi: Juric ha chiesto un calciatore del Napoli! I dettagli - PaolaAvramo : RT @alexchicchi: ?? ?? HELP! Studente universitario 25enne con varie esperienze lavorative, cerca lavoro in Torino e provincia. Rt per favo… - CorriereGranata : ?? Questione RCS-Blackstone che si infiamma: si dimette #Miccichè dal CdA e ora Cairo deve mediare con il colosso am… - Tri_nity79 : RT @alexchicchi: ?? ?? HELP! Studente universitario 25enne con varie esperienze lavorative, cerca lavoro in Torino e provincia. Rt per favo… -