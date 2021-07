Il softball | il backyard e i boomer

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 luglio 2021) Not in my, fosse anche solo quello sportivo, dovrebbe essere una frase da non sentire mai quando si celebrano le Olimpiadi: che come diceva il Barone servono a unire l’umanità-tà-tà. Inveceè misura del mondo, o quantomeno delle federazioni. E in ogni caso è un buon punto di vista, periferico e particulare, per fare le classifiche e le discipline. Ad esempio io sto a Bollate, che è un po’ come dire sto a Yanaka per uno di Tokyo. E a Yanaka non so, ma qui c’è la Bollate1969, la squadra dipiù titolata d’Italia (13 scudetti) e le ragazze del club si sono fatte onore nella Nazionale in ...