Il fuoco non dà tregua alla Sardegna (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - Un nuovo incendio è divampato nell'Oristanese sui monti di Santu Lussurgiu, nella zona di Sa pedra lada, sotto la borgata montana di San Leonardo de Siete Fuentes. Nubi di fumo alte sono visibili da lontano. L'allarme è massimo per questo fronte di fuoco che si apre a poca distanza da quello del devastante rogo cominciato lo scorso fine settimana e che, secondo stime provvisorie della Regione, ha distrutto 20 mila ettari, tra boschi, uliveti, pascoli, coltivazioni e macchia mediterranea. Sul posto sono stati inviati due Canadair e quattro elicotteri. Torna la paura Il fuoco avanza molto velocemente spinto dal vento nell'ennesima ... Leggi su agi (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - Un nuovo incendio è divampato nell'Oristanese sui monti di Santu Lussurgiu, nella zona di Sa pedra lada, sotto la borgata montana di San Leonardo de Siete Fuentes. Nubi di fumo alte sono visibili da lontano. L'rme è massimo per questo fronte diche si apre a poca distanza da quello del devastante rogo cominciato lo scorso fine settimana e che, secondo stime provvisorie della Regione, ha distrutto 20 mila ettari, tra boschi, uliveti, pascoli, coltivazioni e macchia mediterranea. Sul posto sono stati inviati due Canadair e quattro elicotteri. Torna la paura Ilavanza molto velocemente spinto dal vento nell'ennesima ...

Advertising

EnricoLetta : Siamo vicini ai cittadini della #Lombardia. Vedendo le foto di #Como stordimento e dolore, grazie a Vigili del fuoc… - CarloCalenda : Ho proposto agli altri candidati di fare un'iniziativa unitaria per invitare i romani a vaccinarsi. Non è successo… - SusannaCeccardi : I criminali non hanno bisogno della legge per impadronirsi di armi da fuoco. L’uso delle armi non va strumentalizza… - ImAJejuneStar : Sono andati a fuoco i binari del treno e non so come tornare a casa. Che giovedì sereno (sto andando a vedere se ci sono i bus) - CrisciGloria : RT @SpanuAttilio: Una disgrazia annunciata ?? paesani che anno perso tutto, basterebbe un po tutti per rimettere in piedi delle vittime del… -