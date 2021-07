Il d.g. Del Borussia Dortmund attacca Nasser Al-Khelaifi: ecco cosa dice (Di giovedì 29 luglio 2021) Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund, attacca il PSG e le regole sul fair play finanziario. Il d.g. del club tedesco ha parlato a Sky Sports Germany proprio delle regole sul fair play finanziario e del caso Paris Saint Germain non facendosi mancare delle frecciatine nei confronti del numero uno parigino. Borussia Dortmund, le parole di Hans-Joachim Watzke “Se dovessi avere a che fare ogni settimane con l’emiro del Qatar non sarei a mio agio, è meglio come stiamo noi. Quando entrano in gioco gli Stati ci sono molte opzioni per aggirare le cose. In Germania bisogna prendere ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Hans-Joachim Watzke, direttore generale delil PSG e le regole sul fair play finanziario. Il d.g. del club tedesco ha parlato a Sky Sports Germany proprio delle regole sul fair play finanziario e del caso Paris Saint Germain non facendosi mancare delle frecciatine nei confronti del numero uno parigino., le parole di Hans-Joachim Watzke “Se dovessi avere a che fare ogni settimane con l’emiro del Qatar non sarei a mio agio, è meglio come stiamo noi. Quando entrano in gioco gli Stati ci sono molte opzioni per aggirare le cose. In Germania bisogna prendere ...

