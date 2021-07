G20 | Draghi | ' L' intera Italia è da considerare Patrimonio Unesco'

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nel suo intervento al Colosseo per il G20 della Cultura, Marioha ricordato il 'record' di sitini (58) consideratidell'. 'Qualche giorno fa, scherzando con il ministro ...

Nel suo intervento al Colosseo per ildella Cultura, Marioha ricordato il 'record' di siti italiani (58) considerati Patrimonio dell'Unesco. 'Qualche giorno fa, scherzando con il ministro Franceschini, ho detto che sarebbe da ...'Storia e cultura sono parti integranti dell'essere italiani: quando il mondo ci guarda, vede prima di tutto arte, musica e letteratura'. Così Marionell'intervento aldella Cultura che si è aperto nel cuore di una Roma più blindata che mai. Il premier ha ricordato i 58 siti del nostro paese considerati dall'unesco Patrimonio mondiale ...Nel suo intervento al Colosseo per il G20 della Cultura, Mario Draghi ha ricordato il "record" di siti italiani (58) considerati Patrimonio dell'Unesco. "Qualche giorno fa, scherzando con il ministro ...Per la prima volta la ministeriale della Cultura si tiene a Roma, il 29 a il 30 luglio. Al Quirinale il concerto diretto dal maestro Muti ...