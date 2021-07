Fervi | ricavi a 16 | 9 milioni di euro nel primo semestre Superati livelli pre-Covid

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, ha registratoconsolidati netti pari a circa 16,9dineldell’anno, rispetto ai 12,3dial 30 giugno 2020, con un incremento circa del 38% e segnando il record storico diconsolidati del periodo. La crescita è del 12% rispetto ai primi sei mesi del 2019. La posizione finanziaria netta consolidata, positiva (cassa) per circa 4,1di ...

, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, ha registratoconsolidati netti pari a circa 16,9 milioni di euro nel ...disono aumenta del 12% rispoetto ai 15,2 milioni ottenuti nel primo semestre 2019. A fine giugno 2021 la posizione finanziaria netta era positiva per circa 4,1 milioni di euro, in ...Fervi, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, ha registrato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - Il gruppo Fervi, attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l'officina meccanica, al termine del primo semest ...