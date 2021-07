Dayane Mello e la nuova avventura da imprenditrice

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 luglio 2021)annuncia via social, unacome. Le sue parole raggiungono l’entusiasmo dei suoi followerè inarrestabile, la top model dopo Pechino Express e il Grande Fratello Vip, continua a crearsi una carriera di successo, non solo per la sua bellezza ma anche per il talento e l’amore che mette dentro ad ogni suo progetto. Lo scorso mese ha lanciato la sua prima creazione: DAY una linea di prodotti di bellezza. I prodotti di Day –and you, sono stati studiati dadopo mesi e mesi di ...