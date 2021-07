CorSport | Demme potrebbe tornare in campo a settembre | saltando solo 6 gare di campionato

Advertising

napolista : Dipenderà da come reagirà all’intervento di ieri. Nella peggiore delle ipotesi, i mesi sarebbero tre e le partite s… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : CorSport - Infortunio Demme, Spalletti non esclude una clamorosa soluzione interna: la situazione - salvione : Spalletti ha due opzioni: Berge o Gaetano per sostituire Demme -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Demme

Calciomercato Napoli con Sander Berge che è uno dei calciatori più apprezzati da Cristiano Giuntoli. Il giocatore da tempo è nel mirino della dirigenza azzurra, ma l'infortunio dipotrebbe essere quella scintilla che porta il centrocampo al Napoli. Cristiano Giuntoli sta monitorando la situazione legata al calciatore ed attende il momento per lanciare l'assalto. In questo ...Il Napoli non vuole ritrovarsi ad ottobre, al ritorno del centrocampista, con eccedenza di organico e di gestione Con l'infortunio di, il Napoli non acquisterà sul mercato un nuovo centrocampista . L'idea è piuttosto quella di affidarsi ad un prestito. Non ci si vuole trovare, ad ottobre, quando il centrocampista rientrerà in ...Dipenderà da come reagirà all'intervento di ieri. Nella peggiore delle ipotesi, i mesi sarebbero tre e le partite saltate una decina ...Gaetano è altro, ma ha un’«educazione» calcistica rilevante, può avere la possibilità di essere arricchito ulteriormente con esperienza in B (la Cremonese chiama di nuovo) oppure di restare per giocar ...