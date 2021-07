Chiesta l'archiviazione per il marito di Viviana: è stata lei a strangolare il figlio prima di suicidarsi (Di giovedì 29 luglio 2021) A quasi un anno dall'accaduto, sembra che si sia fatta luce sulla tragedia di Viviana e del figlio Gioele, ritrovato poco dopo morto nei paraggi. Viviana Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta l&... Leggi su globalist (Di giovedì 29 luglio 2021) A quasi un anno dall'accaduto, sembra che si sia fatta luce sulla tragedia die delGioele, ritrovato poco dopo morto nei paraggi.Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta l&...

Advertising

IlTirrenoPrato : Agli assegnatari viene contestato di non aver dichiarato il possesso di altri immobili. Stralciata la posizione di… - TreTsun : RT @e_terranova: Per la Procura di #Patti #Viviana #Parisi avrebbe strangolato il figlio #Gioele e poi si sarebbe lanciata dal traliccio. C… - zazoomblog : Patti chiesta archiviazione per morte Viviana Parisi: Si è suicidata - #Patti #chiesta #archiviazione #morte - tusciaweb : Chiesta l’archiviazione per la morte di Viviana Parisi: “Si è suicidata” Caronia - Prima avrebbe ucciso il figlio… - Paesedellanima : RT @Corriere: Viviana e Gioele, «fu omicidio-suicidio»: chiesta l’archiviazione. Agli atti sms disperati del marito -