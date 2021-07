Che pesce è | Mario Draghi?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 luglio 2021) Chissà perché, quando si vuol dire di qualcuno che non si conosce o che sfugge a una conoscenza adeguata, si chiede: “Cheè?”. Forse perché ci sono più pesci fra cielo e mare di quanti ne immagini la nostra filosofia e la nostra gastronomia. (Allora sarebbe più urgente chiedersi: “Che fungo è?”) Comunque: che? Mi vado applicando. In apparenza, ne sappiamo molto, forse perfino troppo. Sappiamo, se non altro per l’universale riconoscimento, della sua competenza in cose come le banche, la finanza, e l’economia che largamente ne dipende, e anche di un certo laconico temperamento, quello che ha reso proverbiale il whatever ...