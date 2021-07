Advertising

repubblica : Minacce social alla presidente Casellati, identificati due disoccupati - ultimenews24 : Individuati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma gli autori delle minacce di morte indirizzate alla pres… - picels_pietro : Casellati, minacce di morte sui social: identificati un teramano e un veronese - nuova_venezia : Si tratta di un 62enne della provincia di Teramo e un 42enne della provincia di Verona, entrambi disoccupati e con… - mattinodipadova : Si tratta di un 62enne della provincia di Teramo e un 42enne della provincia di Verona, entrambi disoccupati e con… -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati minacce

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono riusciti a identificare gli autori delledi morte indirizzate al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti, pubblicate sui social network Facebook e Twitter lo scorso mese di maggio. Nello specifico, i militari della ...Sono proseguite le indagini per riuscire a identificare gli autori delledi morte pubblicate sui social, indirizzate al presidente del Senato Maria Elisabetta AlbertiCronaca - Identificati gli autori delle minacce di morte al presidente del Senato: sono entrambi disoccupati e con piccoli precedenti penali, ma non appartenenti a gruppi ... ...I due uomini sono stati sottoposti a perquisizioni domiciliari, durante le quali sono stati sequestrati i telefoni cellulari utilizzati per inviare i messaggi minatori alla seconda carica dello Stato.